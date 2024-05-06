Адъютант Гитлера признал решающую роль СССР в разгроме нацизма в 1945 году | 360°

Власть 06 мая 2024, 01:08 Адъютант Гитлера признал решающую роль СССР в разгроме нацизма в 1945 году ФСБ рассекретила документы с признанием адъютанта Гитлера вклада СССР в победу РИА «Новости»

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ФСБ опубликовала документы, в которых бывший личный адъютант Адольфа Гитлера Отто Гюнше признает вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией.

В заявлении советскому правительству Гюнше рассказал, как натиск Красной армии по всем фронтам помог англо-американским союзникам вторгнуться в Германию в начале 1945 года. Немцы прорвали американо-британский фронт на большом участке и захватили в плен десятки тысяч военнослужащих. По словам Гюнше, Гитлер рассчитывал устроить союзным войскам «второй Дюнкерк».

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Премьер Британии Уинстон Черчилль 6 января 1945 года попросил помощи у лидера СССР Иосифа Сталина. Тот ответил, что погода не благоприятствует наступлению, но ввиду плачевного положения войск союзников, «ставка верховного главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку, и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему центральному фронту».

Наступление Красной армии началось 12 января, на восемь дней раньше намеченного срока. Гюнше отметил, что именно это помешало успеху немецких войск в разгроме американо-британских союзников. Немцы были вынуждены перебросить крупные подразделения на немецко-русский фронт.

«Натиск русских с Востока явился причиной прекращения немецкого наступления на Западе, в большой степени обнажил Западный фронт и дал англо-американским войскам возможность без особого труда вторгнуться в Германию», — написал в докладе Гюнше.