Секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров станет курировать направление гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства республики.
В ближневосточный регион будут доставлять продукты, медикаменты и другую жизненно необходимую помощь. Организовывать доставку и следить за ней будет советник главы Чечни Усман Байсултанов.
«Уверены, что новость о возобновлении сбора будет воспринята с одобрением и поддержкой как в регионе, так и за его пределами», — подчеркнули в департаменте.
Ранее журналист «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что в конфликте Израиля и ХАМАС погибли более 18 тысяч детей, однако на Западе никому до этого нет дела.
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