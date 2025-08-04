«Тела выкапывали неделю»: WP опубликовала имена и истории 18 500 погибших в Газе детей

В результате конфликта Израиля и ХАМАС погибли более 18 тысяч детей, однако на Западе до страшных последствий действий ЦАХАЛ никому нет дела. Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Среди них — более 900 младенцев, убитых до своего первого дня рождения. Газета также отмечает, что дети составляют 31% всех жертв в Газе — 9327 из них были младше 10 лет», — отметил Коц.

Он обратил внимание на публикацию The Washington Post, в которой обнародовали 18 500 имен погибших детей.

Юсеф Шараф жил с 30 родственниками в многоквартирном доме, надеясь найти безопасность. Но 25 октября 2023 года взрыв убил его четверых детей: Малак, 11 лет; Малик, 10 лет; Ясмин, 6 лет; и Нур, 3 года. Он провел больше недели, пытаясь выкопать их тела из-под обломков.

Военкор добавил, что до палестинской «Аллеи Ангелов» Западу нет дела и останавливать ЦАХАЛ он не будет. Коц также напомнил, что ни США, ни страны Европы не стали накладывать санкции на Израиль после атаки на сектор Газа.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил о тупике в переговорах между израильским руководством и ХАМАС. Движение отказалось сложить оружие, пока не возникнет суверенное палестинское государство со столицей в Иерусалиме.