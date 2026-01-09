Адам Кадыров пообещал «найти и привезти Зеленского в Грозный» по приказу отца

Сын главы Чечни Адам Кадыров заявил о готовности задержать президента Украины Владимира Зеленского и доставить его в Грозный в качестве военного преступника в случае получения приказа. Заявление он опубликовал в социальной сети Instagram*.

«Ты — клоун, запятнавший себя кровью. Ты — пустое место, чьи слова не стоят и выстрела», — написал Адам.

Таким образом сын Рамзана Кадырова отреагировал на слова Зеленского, который ранее призвал США «выкрасть» главу Чечни Рамзана Кадырова по аналогии с Николасом Мадуро. По его словам, если соответствующее решение примут, верховный главнокомандующий или его отец «найдут везде» украинского лидера и доставят в Грозный не как главу государства, а как военного преступника.

В публикации Кадыров-младший также использовал резкие формулировки в адрес Зеленского и заявил, что считает вопрос его задержания «делом времени». Он добавил, что не исключает силового сценария и назвал высказывания украинского президента «шуточными».

Соединенные Штаты ранее сообщили о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в ходе операции. Их доставили в Нью-Йорк и теперь они предстанут перед судом по обвинениям, связанным с наркотерроризмом.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров комментировал призыв Зеленского к США выкрасть его, заявив, что подобные высказывания, по его мнению, направлены на срыв мирного урегулирования.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.