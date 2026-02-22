Несмотря на официальные заявления Запада о «политической смерти» газопроводов Nord Stream, за кулисами большой политики начались обсуждения их реанимации. По данным источников Berliner Zeitung , этот вопрос стал частью секретных переговоров между Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Основная идея такого сценария заключается в том, что Россия может возобновить поставки газа в Европу, но работать будет в партнерстве с американскими инвесторами. Интерес к такому сотрудничеству уже проявили некоторые из близких соратников Трампа.

Это предприниматель Стивен Линч, который ранее выкупил несколько проблемных российских активов. И банкир Джентри Бич, которого связывают дружеские отношения с Дональдом Трампом-младшим.

Заинтересован также крупный инвестфонд Elliott Management. Последний, по слухам, присматривается не только к балтийским трубам, но и к «Турецкому потоку».

Многочисленные источники немецкой прессы указали на то, что «Северный поток» действительно может возобновить работу в обход Евросоюза.

Один из собеседников редакции, якобы близкий к «Газпрому», утверждал, что «Северный поток» «абсолютно точно является частью секретных переговоров» между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. В ноябре 2025 года арестовали подозреваемого в этом теракте украинца.