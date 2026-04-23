«А вам чего, не наливали?» Путин отдал боксеру Беспутину свой бокал шампанского

Президент Владимир Путин во время неформального общения с боксерами отдал свой бокал Александру Беспутину — генеральному секретарю Федерации бокса России. Об этом сообщил ТАСС .

Глава государства заметил, что победитель различных первенств стоит на приеме без шампанского.

«А вам чего, не наливали?» — удивился глава государства.

«Держи», — добавил президент и протянул спортсмену свой полный бокал.

Беспутин смутился и начал отказываться, но Путин настаивал: «Ну просто подержать <…> мне принесут».

На церемонии вручения госнаград победителям чемпионатов мира по боксу президент подчеркнул, что Россия будет делать все для поддержки своих атлетов. По мнению Путина, российских спортсменов впереди ждет много спортивных триумфов под родным флагом и в сопровождении национального гимна.