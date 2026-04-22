Путин пообещал всестороннюю поддержку российским спортсменам

Российские власти будут делать все для поддержки спортсменов своей страны, в том числе боксеров. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград победителям чемпионатов мира по боксу.

«Со своей стороны Родина, Россия, будет делать все для того, чтобы вас поддержать», — сказал глава государства.

Он выразил уверенность, что у российских атлетов впереди еще немало больших побед, которые они смогут одерживать под государственным флагом и под звуки национального гимна.

Тему развития спорта ранее поднимал и бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю, который говорил о важности поддержки спортивной сферы, в том числе в новых регионах. В частности, он сообщил о намерении открыть отделение своей школы бокса в Донецке.