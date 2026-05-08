Мальдивы пошли на рекордные скидки до 70%. Смогут ли россияне сэкономить на отпуске Мкртчян: отдых на Мальдивах по популярности у россиян уступает Турции

Мальдивы всегда считались курортом для богатых: виллы над водой, личные пляжи и ценники на номера в отелях в сотни тысяч рублей в сутки. Но в этом году ситуация изменилась. Туроператоры объявили о скидках до 70%. С чем связана такая щедрость, зачем на острова едут туристы и сделает ли громкая распродажа отдых доступнее для обычных россиян, выяснил 360.ru.

Почему подешевел отдых на Мальдивах?

На снижение стоимости отдыха на Мальдивах повлияли сразу несколько факторов. Во-первых, с наступлением лета туристы реже приезжают на курортный архипелаг в Индийском океане, поэтому местные отели всегда снижают цены на номера в это время года. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Там отметили, что в этом году наложился еще и геополитический фактор в виде конфликта на Ближнем Востоке, а также значительный отток туристов из европейских стран. Гостиницы для привлечения гостей начали опускать ценники на 20-40%, а по отдельным объектам дисконт доходит до 50-70%.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / www.globallookpress.com

По данным участников ассоциации, самые крупные бонусы предложили дорогие отели, расположенные на отдаленных островах. Кроме того, впервые гостиницы смягчили свою политику за отмену бронирований. Если раньше они возвращали деньги при уведомлении за неделю, то теперь этот срок сократился до трех дней. Мальдивы еще не приобрели такой же популярности у россиян, как Турция или Египет, но интерес к далекому архипелагу растет. В АТОР уточнили, что, по данным властей страны, только за первые три месяца этого года на островах отдохнули 75,2 тысячи туристов из России, что на 12,5% больше, чем в прошлом году. Добраться до Мальдив можно прямым рейсом «Аэрофлота», который с 17 июня по 29 августа добавит два дополнительных рейса с вылетами из Шереметьево, доведя количество полетов до девяти в неделю. Билеты на середину июня сейчас стоят от 121 тысячи рублей в обе стороны с багажом.

Чем туристов привлекают Мальдивы?

Мальдивы — это не только красивые пляжи с белоснежным песком, бирюзовой водой и виллами, но и отличное место отдыха для тех, кто хочет тишины и уединения. Некоторые отели занимают целые острова, поэтому туристы находятся в закрытом пространстве без машин и толп людей. Главное развлечение архипелага — дайвинг. При погружении в чистые воды океана гости видят красивейшие коралловые рифы, а также неимоверно богатый подводный мир. Некоторые туристы специально приезжают на Мальдивы, чтобы вживую увидеть морских черепах, скатов, рифовых акул и косяки тропических рыб.

Фото: Norbert Probst/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Кроме пляжного отдыха и погружения в океан, для приезжающих организуют прогулки на яхтах, рыбалку, серфинг и поездки на необитаемые острова. Отдельной частью отдыха на Мальдивах стали спа-программы и занятия йогой. На островах часто проводят свадебные церемонии, медовые месяцы и романтические вечера. Отели предлагают ужины на пляже, отдельные виллы с бассейнами и специальные программы для двоих. Тем, кто любит активные экскурсии, большие города, насыщенную ночную жизнь или постоянные поездки между достопримечательностями, отдых на островах может показаться слишком спокойным. Ценность Мальдив — в возможности отключиться от шумного мегаполиса и провести время у океана.

Насколько выгодна поездка на Мальдивы со скидкой?

Сезон на Мальдивах начинается в середине сентября — начале октября, поэтому весной и летом отельеры предлагают скидки. При этом температура и погодные условия на архипелаге сейчас вполне комфортные. Об этом в беседе с 360.ru рассказала учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь. Она отметила, что на скидку в 70% рассчитывать точно не стоит. Это очень большой дисконт, и предложить его могут далеко не все отели. «На текущий период можно говорить о скидках в 30–40% у туроператоров. Но здесь возникает важный момент. Мальдивы — это острова, а это означает потребность в транспорте. Это может быть гидросамолет или скоростная лодка, и этот трансфер в цену не входит, поэтому вся скидка легко нивелируется. Кроме того, не забываем про налоги», — заявила Ансталь.

Фото: Norbert Probst/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Отели в несезон дают скидки на номера семейного класса и на самые дешевые комнаты, которые разбирают быстрее всего. Они заканчиваются первыми. Добраться до Мальдив можно прямыми рейсами, но билеты на них очень дорогие.

«Если рассматривать рейсы с пересадками, то турецкие, катарские, эмиратские авиалинии работают, но с корректировкой своих маршрутов, увеличивая тем самым длительность полет. Они дешевле», — добавила представитель туроператора. Эксперт подчеркнула, что скидки в отелях на Мальдивах останутся до периода высокого сезона. Когда их загрузка увеличится до 70–80%, они вернутся к обычным ценам, поэтому тем, кто хочет воспользоваться снижением стоимости, нужно действовать быстро.

Почему Мальдивы подойдут не всем?

Во время летнего сезона Мальдивы по своей популярности среди россиян сильно уступают Турции. Об этом в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой заявил вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкртчян. Он отметил, что до турецких курортов лететь всего пять часов, а не девять, как до архипелага в Индийском океане. Кроме того, сам перелет обойдется намного дешевле. «Девять рейсов из Москвы на Мальдивы в неделю — это очень мало. У нас порядка 200 рейсов в Турцию за это же время. Это связано с отсутствием конкуренции, потому что на архипелаг летают две авиакомпании, а в Турцию — не меньше десятка. Это сказывается на ценах на билеты», — заявил Мкртчян.

Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Он пояснил, что если семью с одним ребенком можно отправить в Турцию на 10 дней за 300 тысяч рублей в самый хороший отель, то для Мальдив в эту сумму обойдутся только билеты. И это не считая стоимости отеля.

«Что-то нормальное на островах начинается от 20-30 тысяч рублей в день с включенными завтраками», — добавил Мкртчян. Эксперт напомнил, что Мальдивы — это прежде всего мусульманская страна, поэтому там очень дорогой алкоголь. Привезти спиртное с собой туристы не могут, потому что бутылки заберут на таможне. В отеле можно купить вино, но в пять или шесть раз дороже, чем в России или Турции.