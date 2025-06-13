Появился список самых дешевых блюд в столовой ГД

Самое дешевое блюдо в столовой Государственной думы обойдется в 15 рублей. Цены узнал корреспондент РИА «Новости» .

Такую сумму нужно будет заплатить за морковь свежую тертую и капусту раннюю натуральную — 15 рублей за 60 граммов.

Самым дешевым супом оказался бульон с куриным яйцом — 120 рублей за 250 граммов. Второе блюдо — блинчик с черной смородиной — обойдется в 130 рублей. Среди дешевых холодных блюд оказалось сало соленое — 90 рублей за 30 граммов.

Ранее шеф-повар Евгений Мещеряков заявил, что Минпромторг видит огромный потенциал в развитии русской кухни и разрабатывает ее стандарт.