Появился список самых дешевых блюд в столовой ГД

Самое дешевое блюдо в столовой Государственной думы обойдется в 15 рублей. Цены узнал корреспондент РИА «Новости».
Такую сумму нужно будет заплатить за морковь свежую тертую и капусту раннюю натуральную — 15 рублей за 60 граммов.
Самым дешевым супом оказался бульон с куриным яйцом — 120 рублей за 250 граммов. Второе блюдо — блинчик с черной смородиной — обойдется в 130 рублей. Среди дешевых холодных блюд оказалось сало соленое — 90 рублей за 30 граммов.
Ранее шеф-повар Евгений Мещеряков заявил, что Минпромторг видит огромный потенциал в развитии русской кухни и разрабатывает ее стандарт.
Лекция о подвигах героя СССР Анатолия Дьяконова в битве под Москвой прошла в Химках
ВС России освободили Яблоновку
Делегация Павлово-Посадского округа посетила концерт на Красной площади
Появилось видео с места смертельного пожара в Куровском
Супруги погибли при пожаре в Подмосковье
Путину докладывают об ударах Израиля по Ирану
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте