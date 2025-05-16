Минпромторг видит огромный потенциал в развитии русской кухни и разрабатывает ее стандарт. Какие блюда считаются национальными для России ведущая 360.ru Регина Орехова обсудила с шеф-поваром и совладельцем «Даров Руси» Евгением Мещеряковым.

По его мнению, во главе угла национальной русской кухни — щи, окрошка и густые, так называемые, десертные каши.

«Каши всегда были густые. Это гречка, перловка, пшенка… Они считались десертными, например гурьевские, запеченные с тыквой в меду», — пояснил шеф-повар.

Он обратил внимание, что недаром есть пословица: щи да каша — пища наша. Хозяйки на Руси варили более 60 видов щей из капусты, грибов, мяса. Кроме того, в списке национальных первых блюд — окрошка, рассольник. Не менее популярна была и уха — поморская — аналог финской. Ее всегда подавали с открытой рыбной кулебякой, пирожками и пирогами.

«Русскую кухню отличает простота и питательность. Например, блины — одно из самых древних мучных изделий известное еще до IХ века. Пельмени — достояние Сибири. К русскому обеду традиционно относили расстегаи, пряные соленья и ферментированные напитки, такие как квас. Русская кухня — она супер мультикультурная», — заключил Мещеряков.

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