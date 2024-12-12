«За четверых мы положим 400». Кадыров пообещал мстить за пострадавших при атаке дрона

Кадыров заявил, что отомстит ВСУ за пострадавших из-за удара дрона по казармам

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал отомстить за пострадавших в ходе удара беспилотником по казармам в Грозном. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

По его словам, атака БПЛА произошла в 00:55 над казарменными зданиями специального полка полиции. В ходе ЧП четверо бойца караула получили легкие ранения. Само здание серьезно повреждений не получило — беспилотник взорвался в воздухе и помял кровлю.

Кадыров отметил, что не удивится, если украинские военные отчитаются перед руководством о якобы «колоссальных результатах грандиозной спецоперации», потому что смысл их действий заключается «только в этом».

По словам главы Чечни, такие акции ВСУ только укрепляют дух российских военных. Чеченские бойцы готовы выдвинуться на передовую по первому приказу.

«Не для того мы бережем нашу республику, чтобы позволить каким-то наркоманам, шайтанам или сатанистам воплощать их больные идеи. Мы это так не оставим! И только за этих четырех раненых мы положим 400 укронатовцев», — написал глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что решающий шаг для урегулирования конфликта на Украине может сделать только президент России Владимир Путин. Так он отреагировал на слова избранного президента США о дипломатическом решении ситуации.