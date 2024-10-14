Администрация президента США Джо Байдена решила передать Израилю батарею противоракетной обороны THAAD, а Украина — подождет. Об этом в своем Telegram канале написал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«После отмены Рамштайна с Байденом, Зеленский получил еще одну звонкую оплеуху», — заявил он.

Дипломат пояснил, что Вашингтон оперативно принял решение о выделении системы перехвата THAAD Израилю, а все заявления и требования украинского лидера о немедленной поставке системы противовоздушной обороны Patriot Киеву так и остались без ответа.

Мирошник убежден, что Зеленский успеет еще многое нафантазировать о «стратегических американских партнерах», но действия США демонстрирует отношение к Украине «без слов». Особенно тем украинцам, которые верят власти США готовы сделать все ради победы ВСУ и благополучия их страны.

Ранее дипломат сообщил о реакции Зеленского на отказ Байдена от встречи с ним, отметив его потерянный и расстроенный вид.