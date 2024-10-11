Президент Украины Владимир Зеленский расстроился из-за того, что американский лидер Джо Байден отказался встретиться с ним. Об этом в своем Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Когда хозяин не приехал, Зеленский покатил по сателлитам за утешением. Зеленский явно расстроен. Наблюдатели указывают, что таким потерянным он давно не выглядел», — написал дипломат.

Мирошник предположил, что Байден не договорился с европейскими лидерами «о долях и механизме снабжения киевского режима», поэтому глава США решил остаться спасать страну от урагана.

Зеленский же попытался сохранить лицо, поэтому «помчался в европейский тур» — в Италию, Францию, Великобританию. Только там, по словам Мирошника, ему тоже не дали денег. Разве что «обняли, пожалели».

Дипломат добавил, что европейские лидеры без участия США не собираются тянуть эту ношу. Если же говорить о Вашингтоне, то американские власти больше заботят президентские выборы, поэтому «пауза может и затянуться».

Ранее Зеленский заявил, что второй «саммит мира» все же состоится в ноябре, опровергнув тем самым слова советника главы офиса президента Дарьи Заривной о переносе конференции.