Звезды футбола сыграли матч с любительской командой в Можайске

На стадионе в Можайске 20 июня прошло областное мероприятие «Выходи во двор» в рамках программы губернатора Андрея Воробьева. В пятом сезоне проекта прошел третий футбольный матч, собравший тысячи зрителей.

Главным событием дня стала встреча легенд российского футбола с любительской сборной Можайска. За команду звезд вышли Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Филимонов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Андрей Каряка, Дмитрий Тарасов и Василий Иванов. Комментировали игру Олег Жолобов и Виктор Гусев.

Для гостей работали аттракционы, а с 10 утра все желающие могли участвовать в тренировках с профессиональными тренерами. Кульминацией стал мастер-класс от легенд футбола для детских команд, среди которых были участники Единой школьной лиги.

На церемонии открытия выступили министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, глава Можайского округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов Василий Овчинников и Дмитрий Аленичев. После официальной части выступил хореографический коллектив «Линия танца».

«Мы вновь здесь, спустя четыре года. Уже провели прекрасный мастер-класс с мальчишками, и я уверен, что они все получили огромное удовольствие. Желаю, чтобы кто-то из этих ребят в будущем пополнил ряды нашей любимой национальной сборной и участвовал в крупных международных соревнованиях. А мы будем за этих ребят болеть и переживать», — сказал Дмитрий Аленичев.

Особенно трогательным моментом стал выход на поле детей, потерявших на специальной военной операции отцов и братьев. Именно они проводили команду легенд на игру. Один из юных участников отметил свое 18-летие — глава округа поздравил именинника лично.

На поле вышел участник СВО, награжденный медалью Суворова, Роман Гомыляев. Он обратился к зрителям и открыл матч, пробив пенальти по воротам Александра Филимонова.

«Мы уже пятый сезон участвуем в этом проекте, и конечно, это очень полезная возможность для детей — поиграть со звездами, с людьми, которые добивались успехов и в нашей стране, и на международной арене. Я думаю, что общение с нами, игра в футбол, позволяет им получить навыки и знания, которые они потом могут применить», — поделился Александр Филимонов.

Первый тайм завершился со счетом 3:0 в пользу команды легенд, но во второй половине любительская сборная Можайска сократила разрыв, сравняла счет и создала интригу. Финальный свисток зафиксировал победу звезд со счетом 7:6. Игра держала болельщиков в напряжении до последних минут. Мероприятие стало настоящим праздником для всех жителей округа.