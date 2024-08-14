Российские следователи начали сбор информации о жестокости и бесчеловечных поступках бойцов ВСУ в Курской области. Мирные жители региона рассказали им, как в спешке покидали дома в страхе за собственную жизнь, сообщила пресс-служба СК.

«Граждане активно делятся <…> свидетельствами жестокости и бесчеловечности украинских военных, рассказывают о том, как приходилось спешно покидать свои дома вместе детьми, опасаясь за свои жизни», — указали в ведомстве.

В СК, кроме документирования рассказов мирных жителей, уделили внимание вопросам юридического сопровождения. Специалисты ведомства также принимают участие в решении возникающих у людей проблем социально-бытового плана.

В ООН запросили доступ в Курскую область, чтобы зафиксировать нарушения прав человека со стороны украинских боевиков. Однако в Совфеде назвали эту идею сложно осуществимой и сомнительной: не исключено, что Запад таким образом попытается «обелить» ВСУ.