Зверства ВСУ вынудили жителей Курской области спешно покидать дома

СК начал сбор показаний пострадавших от жестокости ВСУ жителей Курской области

официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Фото: официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

Российские следователи начали сбор информации о жестокости и бесчеловечных поступках бойцов ВСУ в Курской области. Мирные жители региона рассказали им, как в спешке покидали дома в страхе за собственную жизнь, сообщила пресс-служба СК.

«Граждане активно делятся <…> свидетельствами жестокости и бесчеловечности украинских военных, рассказывают о том, как приходилось спешно покидать свои дома вместе детьми, опасаясь за свои жизни», — указали в ведомстве.

В СК, кроме документирования рассказов мирных жителей, уделили внимание вопросам юридического сопровождения. Специалисты ведомства также принимают участие в решении возникающих у людей проблем социально-бытового плана.

В ООН запросили доступ в Курскую область, чтобы зафиксировать нарушения прав человека со стороны украинских боевиков. Однако в Совфеде назвали эту идею сложно осуществимой и сомнительной: не исключено, что Запад таким образом попытается «обелить» ВСУ.

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