Жертвами удара ВСУ по супермаркету «Молоко» в Донке стали два человека. Об этом 360.ru рассказал финский журналист, военкор, общественный деятель Кости Хейсканен, который побывал на месте событий.

«Этим утром я проснулся от жутких ударов. Я таких ударов раньше не слышал. Здесь, в Донецке, я сам лично слышал пять, но говорят о шести ударах. И потом, буквально через час, связался с другими журналистами, узнал, что по „Молоку“ в Киевском районе ударили HIMARS», — рассказал журналист.

По его словам, из-за атаки в жилых домах выбило стекла.

«Сейчас сообщили, что два человека погибли и два человека ранены, но на месте находятся еще следственные службы, поэтому непонятна ситуация до конца. И когда я был, люди возвращались с детьми, с колясками, они смотрели на все это и с ужасом [думали]: „Господи, хорошо, что нас бы не было дома“. Женщина сразу мне сказала, что у нее дочь погибла», — поделился военкор.

Случившееся в очередной раз показало, что Украина бьет по мирному населению Донбасса, подчеркнул Хейсканен.

«Это все показывает, что дальнобойным оружием — HIMARS — бьют именно по мирному населению, чтобы нанести удар людям прямо в сердце. <… > Это показывает преступления киевского режима против мирного населения России, Донбасса, ДНР», — заключил военкор.

Момент удара украинских боевиков с помощью РСЗО HIMARS по супермаркету в Донецке попал на камеру видеорегистратора.