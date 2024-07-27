Журналисты узнали, о чем говорили Белоусов и Остин по телефону

Министр обороны России Андрей Белоусов и шеф Пентагона Ллойд Остин обсудили по телефону «тайную операцию» Украины. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Белоусов выразил мнение, что американцы одобрили украинскую операцию. Шеф Пентагона заверил, что в США об этом не знали, но восприняли предупреждение России настолько серьезно, что связались с Украиной и призвали не проводить операцию.

Авторы материала отметили, что украинские власти не всегда сообщают американским коллегам об операциях против России.

«Эти операции разочаровали официальных лиц США, которые считают, что они существенно не улучшили позиции Украины на поле боя», — отметили журналисты.

Белоусов и Остин провели телефонный разговор 12 июля. Диалог состоялся по инициативе российской стороны.