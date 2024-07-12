Белоусов созвонился с главой Пентагона Остином

Министр обороны России Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба МО РФ.
Диалог состоялся по инициативе российской стороны.
«Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации», — уточнили в Минобороны.
Днем 8 июля российские военные нанесли массированные удары по инфраструктуре ВСУ — это была первая подобная атака с момента вступления в должность министра обороны Андрея Белоусова. По предварительным данным, украинские военные потеряли вооружения примерно на 200 миллионов евро.