Белоусов созвонился с главой Пентагона Остином

Минобороны: Белоусов и Остин провели телефонные переговоры

Фото: РИА «Новости»

Министр обороны России Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба МО РФ.

Диалог состоялся по инициативе российской стороны.

«Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации», — уточнили в Минобороны.

Днем 8 июля российские военные нанесли массированные удары по инфраструктуре ВСУ — это была первая подобная атака с момента вступления в должность министра обороны Андрея Белоусова. По предварительным данным, украинские военные потеряли вооружения примерно на 200 миллионов евро.

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