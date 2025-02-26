Журналист Мингазов получил крупный штраф по делу о военных фейках

Журналиста Мингазова оштрафовали на 700 тыс. рублей по делу о военных фейках

Краснофлотский районный суд Хабаровска признал известного журналиста Сергея Мингазова виновным в распространении ложной информации о действиях российского армии и назначил штраф в 700 тысяч рублей. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Государственное обвинение запрашивало для Мингазова шесть лет лишения свободы. Журналисту изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, которую отменят после вступления решения суда в законную силу.

Согласно обвинительному заключению, Мингазов сделал три репоста в Telegram-канале о событиях в украинской Буче в апреле–мае 2022 года, дискредитировав армию России.

На заседании 56-летний Мингазов признал вину частично и раскаялся. Журналист просил суд вынести приговор, не связанный с лишением свободы. Мингазов работал в Forbes и сотрудничал с рядом других изданий.