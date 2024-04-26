Журналиста Forbes задержали в Хабаровске | 360°

Происшествия 26 апреля 2024, 13:32 Журналиста Forbes задержали в Хабаровске Журналиста российского Forbes Мингазова задержали в Хабаровске по делу о фейках

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Журналиста российского Forbes Сергея Мингазова задержали в Хабаровске по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России, он находится в изоляторе. Об этом в Facebook* сообщил адвокат Константин Бубон.

«Мингазова задержали, он находится в ИВС УВД по Хабаровску. Формальная квалификация дела — статья 207.3 Уголовного кодекса, за репост материала о событиях в Буче в Telegram-канале „Хабаровская Мингазета“», — отметил правозащитник.

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На сайте Forbes подтвердили задержание Мингазова. Представителям издания пока что не удалось наладить прямую связь с журналистом. В Forbes также уточнили, что указанный Telegram-канал принадлежал лично Мингазову.

Ранее Басманный суд Москвы вынес постановление о заочном заключении под арест журналиста Михаила Зыгаря** за распространение фейков о российской армии. Его арестуют после экстрадиции на территорию России.

*Соцсеть Facebook принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.

**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.