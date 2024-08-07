ВСУ атаками на Курскую область могут исчерпать ресурсы до такой степени, что не смогут отражать новые удары ВС России. Об этом заявил украинский журналист Юрий Бутусов в Facebook*.

По его словам, если командование ВСУ не организует постоянную оборону на стратегически важных направлениях вместо бесполезных атак, то «есть риск исчерпать свои резервы и потом не иметь, чем парировать новые удары».

«Если мы где-то начали наступать, значит, стоит надеяться, что ставка Верховного главнокомандующего приняла необходимые меры по усилению резервами <…> Мирнограда, Часова Яра, Торецка и Нью-Йорка, важных городов, где сейчас идут бои», — написал журналист.

Он подчеркнул, что ситуации на других участках фронта для ВСУ и без того тяжелые, чтобы начинать наступление еще на одном направлении.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил о наращивании сил ВСУ у границ России, Киев активно перебрасывает технику и живую силу.

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