Жизни жертвуются впустую. В ВСУ рассказали об ослабевании морального духа

FT: моральный дух ВСУ истощен

Фото: РИА «Новости»

Моральный дух ВСУ истощен, а среди бойцов появились упаднические настроения. Об этом британской газете Financial Times сообщили украинские военнослужащие.

По словам заместителя командира штурмового подразделения, которое участвует в боевых действиях под Красноармейском в Донецкой Народной Республике, войска сильно измотаны. Чувство разочарования распространилось как среди опытных офицеров, так и среди недавно мобилизованных солдат.

«Растет ощущение, что нет четкого плана, а жизни жертвуются впустую», — отметили в FT.

Ранее стало известно, что в США признали приближающееся поражение Украины. Американский подполковник Дэниел Дэвис указал, что победу России приблизили недавние успехи российских беспилотников, которые уже получили известность за пределами зоны спецоперации.

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