Моральный дух ВСУ истощен, а среди бойцов появились упаднические настроения. Об этом британской газете Financial Times сообщили украинские военнослужащие.

По словам заместителя командира штурмового подразделения, которое участвует в боевых действиях под Красноармейском в Донецкой Народной Республике, войска сильно измотаны. Чувство разочарования распространилось как среди опытных офицеров, так и среди недавно мобилизованных солдат.

«Растет ощущение, что нет четкого плана, а жизни жертвуются впустую», — отметили в FT.

Ранее стало известно, что в США признали приближающееся поражение Украины. Американский подполковник Дэниел Дэвис указал, что победу России приблизили недавние успехи российских беспилотников, которые уже получили известность за пределами зоны спецоперации.