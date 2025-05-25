Российские беспилотники получили известность благодаря своей эффективности за пределами зоны спецоперации. Они приближают победу России над Украиной, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала .

По его словам, недавние успехи российских БПЛА показали, что страны Запада неспособны поставить Киеву достаточное количество систем противовоздушной обороны.

«Мы видим, что не можем содержать украинскую армию <…> Мы даже не можем дать им достаточно снаряжения и возможность иметь хорошие системы ПВО», — сказал он.

При этом страны НАТО пытаются запугивать Россию, забывая о том, что у Запада не хватает систем ПВО для того, чтобы защитить себя. Тем более передать Украине, чьи «возможности сокращаются».

Дэвис подчеркнул, что раз западные страны оказались в подобной ситуации, то все «это надо остановить».

Ранее в Великобритании заявили, что Россия обогнала Украину в гонке беспилотников. Использование российской армией FPV-дронов средней дальности и их оптоволоконных модификаций кардинально изменило облик всей линии фронта.