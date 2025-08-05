«Жизнь в гору попрет». Россиянка в мечтах отправила мужа на СВО и распилила его похоронные

Тюменская блогерша помечтала о гибели мужа на СВО и его похоронных

Блогерша из Тюмени Екатерина (имя изменено) в мечтах отправила мужа на специальную операцию и распилила его похоронные. Правда супруг даже не бывал в зоне боевых действий, сообщил Telegram-канал Readovka .

Россиянка в прямом эфире озвучила бизнес-кейс, в котором активно примерила на себя льготы для жен участников СВО. На выплаты, положенные после гибели мужа, Екатерина отправилась бы на моря — «жизнь в гору попрет».

«Мы ваще заживем, мы на моря поедем!» — заявила блогер.

Есть одно «но» — муж на спецоперацию не уходил. При этом в профиле у «вдовы» стоит статус: «Храни Господь мою семью». На меркантильную женщину следовало бы обратить внимание правоохранителям: она неоднократно числилась в базе ФССП как должник перед кредитными организациями.

Ранее стало известно, что гражданских жен погибших бойцов СВО не приравняют к законным супругам.