Гражданских жен погибших бойцов СВО не приравняют к законным супругам

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству подготовил поправки к законопроекту о социальных гарантиях для гражданских жен участников СВО, которые погибли или пропали без вести. Эти отношения не будут приравнены к официальному браку, сообщил ТАСС .

«В целом концепция законопроекта была поддержана. Споры вызвало положение проекта о применении всех правовых последствий зарегистрированного брака к таким фактически сложившимся семьям военнослужащих», — отметили в пресс-службе комитета.

Депутат Павел Крашенинников объяснил, что во втором чтении проекта предлагается признать определенные правовые последствия для «фактических брачных отношений». Однако такие отношения не будут называться браком и не будут приравниваться к нему.

Суд может признать фактические брачные отношения. В этом случае партнер будет наследником первой очереди. Также он сможет получать льготы и пенсии. Также предлагается установить, что презумпция отцовства будет распространяться на детей, родившихся как во время брака, так и в течение 300 дней после его расторжения или признания недействительным.

Уточняются критерии, по которым суд может признать наличие брачных отношений. Для этого необходимо соблюдать статьи Семейного кодекса РФ о заключении брака, его условиях и препятствиях. Важно отметить, что с таким требованием в суд может обратиться только совершеннолетний человек.

В исключительных случаях суд может признать фактические брачные отношения, даже если пара жила вместе меньше установленного срока. Это возможно, если женщина забеременела, или было подано заявление в ЗАГС, но регистрация брака не состоялась.

Ранее Минобороны и Минцифры разработали систему для быстрого онлайн-подтверждения участия военнослужащих в СВО. Это позволит быстрее получать федеральные и региональные льготы, сообщил министр обороны Андрей Белоусов.