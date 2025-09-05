Жительницу Солнечногорска наградили медалью «Матери защитника Отечества»

В Солнечногорске глава округа Константин Михальков вручил жительнице города медаль «Матери защитника Отечества». Просьба о награде поступила от командира ее сына, который служит в гвардейской артиллерийской бригаде в зоне проведения специальной военной операции и после краткого отпуска снова возвращается на передовую.

Глава отметил высокую роль женщины в воспитании настоящего героя.

«Эта медаль — крошечная часть того огромного спасибо, что мы все должны говорить матерям наших защитников каждый день. Пока их сыновья стоят на передовой, наш долг — стоять за их матерей. Вечная благодарность всем матерям, чьи сыновья несут службу. Ваша сила — это опора всей России», — поблагодарил Константин Михальков.

После вручения награды руководитель муниципалитета пообщался с семьей бойца за чаем, отметив особую роль материнской молитвы и крепкого тыла в поддержании морального духа защитников.