Жительницу Ростовской области оштрафовали за радостный визг при атаке БПЛА

Горячеключевской городской суд выписал штраф россиянке, которая отреагировала на атаку ВСУ в Краснодарском крае радостным криком. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

По его данным, 31-летняя женщина ехала в поезде Самара — Адлер и закричала «Так вам и надо, русские!», когда украинские беспилотники атаковали железнодорожную станцию Лихая в Ростовской области.

Россиянку обвинили в нарушении административной статьи о дискредитации армии. Свою вину женщина признала и раскаялась. В итоге ее оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее дрон ВСУ обнаружили в 50 метрах от берега возле пляжа «Любимовка-2» в Севастополе. Губернатор региона Михаил Развожаев отметил, что БПЛА упал из-за сил РЭБ или средств противовоздушной обороны.

Специалисты оцепили опасную территорию и эвакуировали людей. По словам Развожаева, саперы решают, стоит ли вывезти аппарат или уничтожить его на месте.