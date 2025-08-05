У севастопольского пляжа нашли БПЛА, началась эвакуация

В 50 метрах от берега возле пляжа «Любимовка-2» в Севастополе обнаружили беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

«Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ или сбит при одной из атак ВСУ на Севастополь», — отметил губернатор.

Территория оцеплена, людей эвакуируют. Специалисты решают: уничтожить беспилотник на месте или вывезти для ликвидации.

«Напоминаю: при обнаружении опасных объектов необходимо сразу звонить по номеру 112», — призвал Развожаев.

Он попросил жителей доверять только официальной информации.

Ранее в Севастополе задержали мужчину, сливавшего данные о ПВО. Местный житель связался с представителем Сил специальных операций ВСУ. Он предложил свою помощь и начал снимать работу городских средств ПВО по заданию куратора. Затем он передавал эти кадры украинской разведке.