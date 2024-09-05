Жительницу Мариуполя задержали за передачу СБУ данных об армии России

Жительница Мариуполя в течение года собирала и передавала Службе безопасности Украины данные о передвижении российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в государственной измене за сотрудничество с СБУ. По информации ведомства, женщина передавала противнику информацию о местах дислокации подразделений Минобороны России для нанесения по ним ударов.

«Следственным подразделением УФСБ России по Донецкой Народной Республике возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России „Государственная измена“», — рассказал представитель ФСБ.

Задержанная заявила, что почти за год работы на СБУ она успела передать часть собранных сведений.

«В 2023 году со мной связались спецслужбы Украины и дали задание. Они попросили собирать и передавать сведения о социальной, экономической и политической жизни города Мариуполь. Также сообщать о передвижении и дислокации техники российских войск», — пояснила она.

Женщина добавила, что раскаивается в содеянном.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя ДНР, который пытался попасть на службу в ВС России для сбора секретной информации, ее он планировал передать СБУ.