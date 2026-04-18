Жительница Воронежа пострадала при атаке дронов

В результате налета беспилотников в Воронеже ушиб плеча получила местная жительница. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.

«Ей уже оказали необходимую медицинскую помощь. Девушка находится дома», — написал он.

Гусев добавил, что обломки дронов повредили стенe сетевого магазина и некоторые конструкции в строящемся многоквартирном доме. Кроме того, обломки сбитого беспилотника рухнули на крышу автомобиля. На всех местах ЧП работают оперативные службы.

«Напоминаю, в случае обнаружения обломков не приближайтесь к ним и сообщите о находке по телефону 112», — заключил губернатор.

Ранее в Новокуйбышевске и Сызрани беспилотники атаковали промышленные предприятия, отмечал глава Самарской области Александр Федорищев. Информация о пострадавших пока что не поступала.