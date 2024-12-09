Жительница Волгограда нашла сына в морге после странного звонка из зоны СВО

Мать участника спецоперации из Волгограда нашла своего сына в морге после странного звонка. Об этом сообщил сайт V1.ru .

Россиянка заявила, что ее сын поссорился с одним из командиров. Боец вместе с некоторыми сослуживцами покинул военную часть и попытался скрыться в Донецке,

Побег не удался и военная полиция нашла их. Боец позвонил матери и заявил, что их «везут обнулять». После этого мужчина перестал выходить на связь. В итоге мать нашла своего сына в морге. Вместо военной формы на нем был спортивный костюм.

В сентябре стало известно о гибели бойцов Дмитрия Лысаковского и Сергея Грицая с позывными Гудвин и Эрнест. Военные успели записать видео, где заявили, что их с сослуживцами отправили в пехотные порядки.