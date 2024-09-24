Коц раскрыл данные о кадровых перестановках после гибели Эрнеста и Гудвина

Коц: после смерти Эрнеста и Гудвина в их полку провели кадровые перестановки

После смерти бойцов Дмитрия Лысаковского с позывным Гудвин и Сергея Грицая с позывным Эрнест в их полку провели кадровые перестановки. Об этом со ссылкой на анонимный источник сообщил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

В частности, по данным Коца, начальником штаба — заместителем командира полка стал кадровый военнослужащий, который окончил Московский военный институт. Офицера, который занимал этот пост ранее, понизили до командира стрелкового батальона.

Помимо этого, заместителем командира 87-го отдельного стрелкового полка по военно-политической работе стал опытный офицер, подчеркнул журналист. Военнослужащий, по его информации, уже приступил к исполнению своих обязанностей.

Кадровые изменения, как утверждает источник военкора, провели практически во всех подразделениях полка.

О гибели Гудвина и Эрнеста на передовой стало известно 13 сентября. Бойцы успели записать видео, в котором рассказали. что их с коллегами без объяснения причин отправили в пехотные порядки. Причиной этого они посчитали конфликт с командиром Игорем Пузиком с позывным Злой.