Жительница Волчанска Харьковской области заявила, что боевики ВСУ выследили ее знакомую и расстреляли ее дом из гранатомета. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Как заявил агентству официальный представитель УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Михаил Шешкин, к следователям обратилась эвакуированная жительница Волчанска и доложила о жестокой расправе над ее знакомой со стороны ВСУ.

Ранним утром к ней прибежала соседка и сообщила о пожаре в одном из домов после взрыва. Горящее здание сразу побежали тушить все соседи. Когда вскрыли двери, то из него вырвалось пламя. Справиться с огнем не получилось. В огне погибла хозяйка дома.

Свидетельница объяснила, что погибшая ранее присматривала за соседскими домами уехавших жильцов. На улице, где она жила, также расположились украинские военные.

«И [ВСУ] выследили ее. Если бы взрыв был сильнее, пострадали бы все постройки. А только пострадал один дом, и она пострадала», — отметила очевидица.

По данным ВГА, ВСУ расстреляли ее дом из гранатомета, погибшая — россиянка 1960 года. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее жительница Курской области рассказала, какие зверства совершали ВСУ, когда проникли в ее родной край. По ее словам, боевики вывозили пленных из Суджи и издевались над ними.