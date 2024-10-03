Жительница Старого Оскола пострадала из-за атаки ВСУ

Система ПВО сработала над Старым Осколом, ракетчики сбили украинский беспилотник. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате атаки беспилотника пострадала местная жительница.

«Женщине с резаной раной стопы бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась», — сообщил Гладков.

Обломки сбитого беспилотника выбили окна в трех домах, посекли кровлю, фасады и заборы. Также губернатор сообщил о поврежденном автомобиле. Обход территории продолжат днем.

Накануне ВСУ атаковали сельхозпредприятие в селе Ясные Зори Белгородской области. Один человек погиб, еще 13 мирных жителей получили ранения.