Жительница Шебекина попала в больницу с контузией после обстрела ВСУ

Гладков сообщил о сбитых снарядах «Ольха» в небе над Шебекином

Дежурные системы противовоздушной обороны сбили два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» при подлете к Шебекину и в небе над селом Ржевка. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что в городе пострадала одна женщина, которая обратилась центральную районную больницу с контузией. Для дальнейшего лечения врачи отправят ее в медицинское учреждение Белгорода.

Средства противовоздушной обороны отразили атаку в селе Ржевка. Но упавшие осколки повредили окна, фасады и заборы 20 домов. В трех жилых помещениях частично разрушились кровля и стены. Повреждения получили восемь автомобилей, одно транспортное средство сгорело полностью.

На территории промзоны села возник пожар, но местные жители потушили пламя своими силами. Повреждения получили линия электропередачи, водопровод и газопровод. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий в ближайшее время.

Об уничтоженных в небе Белгородской область снарядах реактивной системы залпового огня «Ольха» ранее сообщила пресс-служба Минобороны. В ведомстве уточнили, что украинские боевики устроили обстрел российского региона около 16:30, но боеприпасы перехватили средства противовоздушной обороны.