Стратегический беспилотник НАТО кружил над Черным морем

В акватории Черного моря снова появился стратегический разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix, отработавший несколько кругов в нейтральных водах. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Разведывательный беспилотник итальянских ВВС вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии. Аппарат совершил несколько кругов на высоте свыше 17 километров, не входя в воздушное пространство ни одной из прибрежных стран, за исключением Болгарии. После этого начал возвращение на базу.

«Маршрут его движения в целом повторяет тот, по которому регулярно летает над акваторией самолет разведки и целеуказания НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II», — сказал собеседник агентства.

По его словам, RQ-4D Phoenix при выполнении миссии собирает изображения больших по площади территорий. Аппарат передает данные в режиме реального времени.

Ранее три самолета-разведчика альянса — с военных баз в Румынии, Германии и Польши — приблизились к границам Калининградской области со стороны Литвы и Польши.