Жительница села Красный Октябрь осталась без ног из-за украинского БПЛА

Украинские военные атаковали беспилотником автомобиль в Белгородском районе. Пострадали три женщины, из них одна лишилась обеих ног. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об этом в своем Telegram-канале .

Нападение произошло в селе Красный Октябрь. Губернатор сообщил, что FPV-дрон налетел на движущийся легковой автомобиль. Три мирных жительницы получили серьезные ранения. Их доставили в горбольницу № 2 в Белгороде.

«У одной женщины крайне тяжелое состояние: минно-взрывная травма, травматическая ампутация обеих ног и множественные проникающие осколочные ранения, у второй — минно-взрывная травма и осколочное ранение шеи», — сказал он.

Гладков сообщил, что третья пострадавшая тоже находится в крайне тяжелом состоянии. У нее ранение грудной клетки, шеи и плеча. Первых двух, по словам губернатора, довез до больницы попутный транспорт, третью — бригада скорой помощи.

В поселке Дубовое при взрыве дрона пострадали женщина и ребенок, которые находились в квартире. Осколки посекли семь автомобилей.