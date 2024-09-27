Женщина и ребенок пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Гладков: женщину и ребенка ранило осколками в Дубовом при детонации дрона ВСУ

Женщина и ребенок получили ранения в поселке Дубовое Белгородской области при взрыве дрона ВСУ. Они в этот момент находились в квартире многоэтажного дома. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Восьмилетнюю девочку с минно-взрывной травмой, контузией и осколочными ранениями кисти доставили в детскую областную клиническую больницу. Ее маме с резаной раной лица помощь оказали на месте, от госпитализации она отказалась», — написал он.

Гладков уточнил, в результате удара ВСУ была повреждена одна квартира многоквартирного дома. Также осколками посекло семь легковых автомобилей.

В селе Ржевка Шебекинского городского округа украинские боевики ударили по территории сельхозпредприятия. В результате повреждения получили два хранилища зерна, здание весовой, административное здание и дорожное полотно.

Ранее при обстреле ВСУ белгородского села Черемошное пострадали 10 человек, в том числе семь бойцов самообороны.