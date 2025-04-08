Жительница Пушкино и ее дочь приготовили тушенку для бойцов СВО

Елена Дрегля и ее несовершеннолетняя дочь Виталина из Пушкино приготовили партию тушенки и острой аджики для участников специальной военной операции. Используя собственные средства, Виталина купила куриное мясо, и вместе с мамой они приготовили домашнюю тушенку, а готовую продукцию передали на пункт сбора гуманитарной помощи при Троицком храме в Пушкино.

Виталина, учащаяся образовательного комплекса № 3, активно участвует в общественной жизни: состоит в Юнармии, «Движении первых», посещает молодежный центр «Точка притяжения», помогает бездомным животным и ветеранам. Мама и дочь пожелали бойцам скорейшей победы и возвращения домой. Они уже готовят следующую партию тушенки для отправки на фронт и уверены, что в ее приготовлении в домашних условиях нет ничего сложного.

Волонтеры из Пушкино также регулярно отправляют в зону СВО гуманитарные грузы. Такие инициативы помогают поддерживать связь с бойцами и обеспечивают им необходимую помощь и внимание в период реабилитации и адаптации.