Жительница Новогродовки в ДНР заявила, что ВСУ били и казнили российских пленных

Украинские боевики жестоко убили российских пленных в Новогродовке в ДНР. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала жительница города, которая стала свидетельницей случившегося.

«Видела, как украинцы казнили русских. Случайно мы так попали, когда проезжали мимо, но то, что мы увидели, это очень поразило», — рассказала она.

По словам собеседницы агентства, из Авдеевки приехали фургоны. Пленным связали руки и закрыли глаза.

«Сначала просто сильно били, в пятки, в общем в то, что болевое. А потом их расстреливали», — заявила женщина.

Ранее правозащитная организация Human Rights Watch подтвердила, что попавшие в плен российские военные подверглись пыткам на Украине. Издеваться ВСУ начинали, когда захватывали бойцов. Жестокое обращение не прекращалось даже после прибытия на постоянные места заключения.