Жительница Наро-Фоминского округа передала партию вязаных носков бойцам СВО

Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа

Жительница деревни Таширово Любовь Алексеевна передала для участников спецоперации партию теплых вязаных носков. Но внутри каждой пары бойцов ждет особый, трогательный сюрприз.

Идея помочь военнослужащим пришла к женщине, когда она увидела в соцсетях Территориального управления Наро-Фоминск информацию по сбору и отправке гуманитарной помощи. Волонтер не только связала теплые вещи, но и привлекла к работе детей. Ребята написали для военных письма, а затем аккуратно вложили их в носки, чтобы боец, доставший этот подарок, нашел внутри не только тепло, но и самые искренние слова поддержки.

«Увидела, как организуется сбор, и решила — почему бы не присоединиться и не сделать что-то душевное? Так и родилась эта идея с письмами», — поделилась Любовь Алексеевна.

Начальник Территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин принимая необычные подарки, был тронут. «Спасибо за ваше душевное тепло и труд. Это гораздо больше, чем просто носки. Каждая такая пара — это целое послание фронту от самого дома», — отметил он.

Мастерица раскрыла секрет своей продуктивности. «У меня есть верная подруга — Мария Васильевна! Вместе мы за вечер создаем целую пару теплых носочков. А теперь будем вкладывать в них и записки. Обязательно продолжим наше общее дело», — сказала Любовь Алексеевна.

