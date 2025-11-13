Жительница Наро-Фоминского округа передала партию вязаных носков бойцам СВО
Жительница деревни Таширово Любовь Алексеевна передала для участников спецоперации партию теплых вязаных носков. Но внутри каждой пары бойцов ждет особый, трогательный сюрприз.
Идея помочь военнослужащим пришла к женщине, когда она увидела в соцсетях Территориального управления Наро-Фоминск информацию по сбору и отправке гуманитарной помощи. Волонтер не только связала теплые вещи, но и привлекла к работе детей. Ребята написали для военных письма, а затем аккуратно вложили их в носки, чтобы боец, доставший этот подарок, нашел внутри не только тепло, но и самые искренние слова поддержки.
«Увидела, как организуется сбор, и решила — почему бы не присоединиться и не сделать что-то душевное? Так и родилась эта идея с письмами», — поделилась Любовь Алексеевна.
Начальник Территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин принимая необычные подарки, был тронут. «Спасибо за ваше душевное тепло и труд. Это гораздо больше, чем просто носки. Каждая такая пара — это целое послание фронту от самого дома», — отметил он.
Мастерица раскрыла секрет своей продуктивности. «У меня есть верная подруга — Мария Васильевна! Вместе мы за вечер создаем целую пару теплых носочков. А теперь будем вкладывать в них и записки. Обязательно продолжим наше общее дело», — сказала Любовь Алексеевна.