Жительница Наро-Фоминского округа передала партию вязаных носков бойцам СВО

Идея помочь военнослужащим пришла к женщине, когда она увидела в соцсетях Территориального управления Наро-Фоминск информацию по сбору и отправке гуманитарной помощи. Волонтер не только связала теплые вещи, но и привлекла к работе детей. Ребята написали для военных письма, а затем аккуратно вложили их в носки, чтобы боец, доставший этот подарок, нашел внутри не только тепло, но и самые искренние слова поддержки.

«Увидела, как организуется сбор, и решила — почему бы не присоединиться и не сделать что-то душевное? Так и родилась эта идея с письмами», — поделилась Любовь Алексеевна.