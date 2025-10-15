Жительница Мытищ приняла участие в конкурсе «Женщина-Герой»

Заключительный полуфинал Московского областного конкурса состоялся в Одинцове. Соревновались жены и матери участников СВО со всего Подмосковья.

Мытищи представила супруга бойца специальной военной операции Татьяна Инчина, специалист молодежного центра «Импульс» и руководитель клуба молодых семей «Импульс.Семьи». Человек с активной жизненной позицией, она не только принимает участие в различных патриотических проектах, но и пишет собственные стихотворения. Девушка нашла в себе силы вдохновлять других.

«Когда весь зал наливается слезами, слушая мои стихотворения, я понимаю, что у меня получается достучаться до сердец и передать им, что победа обязательно будет за нами», — поделилась Татьяна Инчина.

Имена восьми финалисток, которые продолжат борьбу за звание «Женщина-Герой», будут объявлены до конца октября.