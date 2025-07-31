Супругов приговорили к 15 и 17 годам за сбор данных для Украины

Московский городской суд приговорил 42-летнего Павла Коротича и 38-летнюю Валерию Егорову к 15 и 17 годам лишения свободы по уголовному делу о сборе информации по заданию украинских кураторов. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Следствие установило, что Егорова в мае 2023 года через мессенджер установила связь с представителем разведки Украины и получила задание собрать данные о военных объектах в Москве и Московской области. В мероприятиях также принимал участие ее муж.

С мая 2023-го по февраль 2024-го Егорова скрытно снимала объекты Росгвардии и Минобороны, тогда как Коротич перевозил жену и осуществлял наблюдение за обстановкой.

За свои действия Егорова получила от куратора 240 долларов в криптовалюте, которые она перевела на банковский счет. При обыске у семьи также нашли 0,3 грамма амфетамина.

Супругов приговорили по статье о госизмене. Егорова дополнительно проходила по обвинениям в незаконном хранении психотропного вещества и отмывании средств, ей также назначили штраф в 100 тысяч рублей.

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