Более 10 беспилотников сбили в Ленинградской области

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали в Ленинградской области свыше 10 украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Александр Дрозденко.

«В Ленобласти продолжается отражение атаки БПЛА. Уже уничтожено более десятка дронов», — написал глава региона.

Он подтвердил, что обломки дронов рухнули в Гатчине и Войсковицком поселении.

Также атаку беспилотников зафиксировали в Ломоносовком районе. Из-за упавших фрагментов загорелись строения в частном секторе. На место ЧП прибыли бригады Леноблпожспаса и службы МЧС.

Ночью над российскими регионами уничтожили 99 беспилотников. Дроны нейтрализовали в Белгородской, Курской, Воронежской и других областях.