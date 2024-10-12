Боевики ВСУ сожгли тела убитых жителей Курской области для сокрытия преступлений

Устроившие бессудные расправы над жителями Курской области украинские боевики сжигали тела убитых людей в их же домах. Об этом в комментарии ТАСС рассказала волонтер Мария, занимающаяся эвакуацией людей из курского приграничья.

Она пояснила, что сама она из Кореневского района, поэтому знает про все зверства украинских боевиков.

Мария пояснила, что только в ее родном селе под расстрел попали несколько человек, в том числе ее родители, чьи останки она нашла на месте пепелища, оставшегося от ее родного дома.

«Мама — инвалид первой группы, отец и 96-летняя бабушка. А потом дом был подорван, чтобы скрыть следы преступления. Я их нашла сожженными практически дотла», — рассказала девушка.

Волонтер добавила, что боевики загнали всех жителей в подвалы и запретили выходить. Тех, кто поднимался на поверхность, тут же расстреливали.

В своем рассказе Мария подчеркнула, что украинские военные не жалели никого и стреляли даже в детей. Она пояснила, что лично вывезла несколько несовершеннолетних с огнестрельными ранениями, которых успела спасти. По словам волонтера, на ее счету около 600 спасенных жизней мирных жителей, эвакуированных из приграничья.