Промышленное предприятие в Судже атаковали коптерами

Украинские беспилотники атаковали территорию промышленного предприятия в Судже, в результате чего оборудование получило повреждения. Сотрудникам медпомощь не потребовалась, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
По информации главы региона, с дронов сбросили взрывные устройства. Повреждения получили технологические помещения и оборудование.
Смирнов сообщил об аналогичной атаке в городе Льгове. Беспилотники сбросили взрывные устройства на территорию неработающего предприятия. Произошло возгорание.
Российские силы ПВО уничтожили ночью три беспилотника самолетного типа. Их засекли в Белгородской области.