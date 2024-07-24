Промышленное предприятие в Судже атаковали коптерами

Врио губернатора Смирнов: дроны атаковали предприятие в Судже

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
Фото: Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов/Telegram

Украинские беспилотники атаковали территорию промышленного предприятия в Судже, в результате чего оборудование получило повреждения. Сотрудникам медпомощь не потребовалась, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, с дронов сбросили взрывные устройства. Повреждения получили технологические помещения и оборудование.

Смирнов сообщил об аналогичной атаке в городе Льгове. Беспилотники сбросили взрывные устройства на территорию неработающего предприятия. Произошло возгорание.

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