ВСУ официально подтвердили, что Россия не наносила ударов минувшей ночью

Подразделения российских сил не наносили ударов минувшей ночью — эти данные официально подтвердили ВСУ. Причем в официальном пресс-релизе Воздушных сил Украины отдельно выделили период с начала перемирия в честь Дня Победы, сообщил в Telegram-канале экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

«Ранее разделения в таких сообщениях не было», — отметил он.

Трехдневное перемирие, приуроченное ко Дню Победы, объявил в конце апреля президент России Владимир Путин. Оно вступило в силу с 00:00 по московскому времени 8 мая и продлится до 00:00 11 мая.

На это время ВС РФ прекратят все боевые действия, но будут готовы отражать атаки противника, если ВСУ нарушат режим прекращения огня.

Украинский лидер Владимир Зеленский предложение о перемирии отверг и даже намекал на планы ударить по параду на Красной площади.

Днем ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на неназванные источники сообщил, что Путин якобы отдал приказ Минобороны выбрать цели в Киеве для нанесения ударов ракетным комплексом «Орешник» в ответ на возможные провокации украинской армии.