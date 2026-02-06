Жительница Курской области не сдержала слез, рассказывая об украинском плене

Жительница Курской области полгода провела в оккупации и больше года — в украинском плену и не сдержала слез, рассказывая, как это было. Кадры опубликовала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова .

«Таблеток не было… Один цитрамон. Разве это таблетки?» — рассказала женщина.

Другой мужчина заявил, что, находясь в оккупации, получил ранение. Под предлогом лечения его и вывезли в Сумы. На руке остался большой шрам.

Москалькова заверила, что сделает все, чтобы остающиеся на Украине 10 жителей Курской области вернулись домой. Она добавила, что мирные жители находится там как заложники.

Накануне украинская сторона передала России троих мирных жителей и 157 военнопленных, взамен получив 157 своих солдат и офицеров. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, среди возвращенных — 20 уроженцев республики.