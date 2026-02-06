Кадыров объявил о возвращении из украинского плена 20 уроженцев Чечни

Двадцать уроженцев Чечни вернулись из украинского плена. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале .

Команда Кадырова уже давно занималась вопросом возвращения военных, обмен произошел при участии президента ОАЭ Мухаммеда бен Зайеда Аль Нахайана.

Глава Чечни обнародовал кадры, на которых завернутые в российский триколор уроженцы республики скандируют «Ахмат — сила». Кадыров не уточнил обстоятельства, при которых чеченцы попали в плен.

Ранее глава республики призвал провести специальную операцию до конца и выступил против переговоров. Это заявление он сделал перед вторым раундом переговоров России и Украины в Абу-Даби.