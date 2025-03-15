Жительница курского села Мартыновка оставила предсмертный дневник

Женщина рассказала в школьной тетради о жизни в оккупации. Она мерзла и голодала, в один из дней температура в доме опустилась до +3 градусов.

«Холодает с каждым днем. Живу как в одиночной камере. Все свое, но ни газа, ни света, воды нет. Жалко хаты и своих вещей… Хотя бы я скорее умерла да не мучилась», — написала сельчанка.

В ноябре она поздравила внучку с днем рождения и в очередной раз пожаловалась на холод. В одной из записей женщина, предчувствуя смерть, отдала последние распоряжения о месте похорон.

Минобороны России объявило об освобождении Мартыновки 11 марта. Мирных жителей эвакуировали в пункты временного размещения.